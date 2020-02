Le 5 mars, NxtPort et Port+ présenteront officiellement leur projet Bulkchain, une plate-forme collaborative centralisée pour l'ensemble des marchandises diverses ('breakbulk') et de la communauté cargo. Selon les développeurs, il s'agit là de la prochaine étape vers un port sans papier.

L'introduction de Bulkchain succède à un projet-pilote réussi regroupant notamment ArcelorMittal Logistics, PSA Breakbulk et Haeger & Schmidt. 'Bulkchain rationalise tout le processus logistique', explique le product manager Steven Schutter. 'Pensons ici à l'administration nécessaire, à tous les mouvements possibles aux terminaux, à l'information en temps réel à propos de l'endroit où se trouve une cargaison, ainsi qu'à la collaboration avec la douane.'

En résumé, Bulkchain veille surtout, selon Schutter, à réduire nettement les tracasseries administratives et à assurer un énorme gain d'efficience. La technologie a d'abord été présentée en juin 2018 au stade d'idée. Moins d'un an plus tard, la version bêta de Bulkchain était exhibée au salon 'breakbulk' Antwerp XL. Et peu après, ArcelorMittal et PSA annonçaient vouloir soutenir le projet-pilote.

L'introduction de Bulkchain succède à un projet-pilote réussi regroupant notamment ArcelorMittal Logistics, PSA Breakbulk et Haeger & Schmidt. 'Bulkchain rationalise tout le processus logistique', explique le product manager Steven Schutter. 'Pensons ici à l'administration nécessaire, à tous les mouvements possibles aux terminaux, à l'information en temps réel à propos de l'endroit où se trouve une cargaison, ainsi qu'à la collaboration avec la douane.'En résumé, Bulkchain veille surtout, selon Schutter, à réduire nettement les tracasseries administratives et à assurer un énorme gain d'efficience. La technologie a d'abord été présentée en juin 2018 au stade d'idée. Moins d'un an plus tard, la version bêta de Bulkchain était exhibée au salon 'breakbulk' Antwerp XL. Et peu après, ArcelorMittal et PSA annonçaient vouloir soutenir le projet-pilote.