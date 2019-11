Après l'Australie, la capitale belge accueille le centre d'innovation client (CIC) du groupe japonais LTT Ltd. pour l'Europe. Ce tout nouvel espace de co-innovation permettra au visiteur de 'toucher du doigt' les nouvelles innovations technologiques imaginées par le groupe et d'être ainsi inspiré pour mettre en place des projets de rupture dans des domaines de pointe.

Officiellement inauguré ce jeudi 20 novembre, ce Client Innovation Center (CIC) est le premier centre de ce type conçu par NTT Ltd. en Europe. Pour rappel, NTT Ltd. est issu du rapprochement cet été de pas moins de 28 sociétés pour former un groupe pesant 11 milliards $ et présent dans 71 pays avec un effectif de 52.000 collaborateurs, dont 7.000 en Europe pour un CA d'un peu plus de 4 milliards $. Dans un premier temps, le groupe a consolidé ses trois plus grandes sociétés, à savoir Dimension Data, NTT Communications et NTT Security, soit 4,5 milliards $ de chiffre d'affaires, dont 3,2 milliards $ sur le Vieux Continent.

"NTT Ltd. s'engage à investir chaque année 3,5 milliards $ en innovation sur les 5 à 10 prochaines années", précise Tim Wade, vice-président et Group CTO Office de NTT, que ce soit au sein de son département de R&D ou au travers d'investissements en capital-risque, de projets de co-innovation ou d'initiatives comme les CIC. Et la création de ce Client Innovation Center s'inscrit dans cette stratégie. Après l'Australie en août 2018, le groupe a donc choisi la capitale de la Belgique. "Bruxelles est idéalement située au centre de l'Europe, le site est facilement accessible en avion, la Belgique dispose de personnel ultra-qualifié, compétent et multilingue, et la filiale belge enregistre le plus fort taux de pénétration du marché en Europe au sein du groupe", ajoute Andrew Coulsen, qui insiste encore en guise de boutade sur la qualité de la nourriture - et de la bière - belges.

Ce CIC se veut moins une vitrine technologique qu'un centre permettant au client de 'toucher' concrètement des innovations technologiques dans le cadre de projets pilotes. Six domaines ont été privilégiés : l'internet de tout, l'entreprise de nouvelle génération, les données et la confiance, la cyber-résilience, le monde connecté et l'intelligence augmentée. Dans chacun de ses domaines, des cas d'usage innovants et inspirants seront proposés, étant le fruit d'un travail de co-innovation entre NTT R&D et des acteurs du monde de l'entreprise, du secteur public et de la communauté universitaire.

Cinq personnes (outre une douzaine d'experts) sont affectées à ce centre qui compte déjà "86 clients en phase de préparation, dont 25% de sociétés belges", confie Robin Joncheere, chief digital officer de NTT Belgium. "Nous voulons expliquer comment et quand utiliser les nouvelles technologies. D'autres présentent uniquement leurs meilleures recettes, mais nous avons la volonté de cuisiner ensemble, avec le client et NTT, mais aussi d'autres partenaires technologiques."