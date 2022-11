Brussels Airport Company, l'exploitant de l'aéroport de Zaventem, a pris une participation majoritaire dans l'entreprise bruxelloise Jetpack, spécialisée en analyse de données et en intelligence artificielle.

Ce rachat a entre autres comme but d'aider l'aéroport 'à pouvoir proposer des services plus personnalisés à ses passagers', selon un communiqué de presse.

Brussels Airport utilise depuis assez longtemps déjà des données pour passer en revue les flux de passagers et de bagages à l'aéroport, afin de pouvoir prévoir et anticiper les durées d'attente par exemple.

'Pour optimaliser nos processus, nous devons analyser en temps réel de grandes quantités de données et effectuer des prévisions sur base d'un recours croissant à l'intelligence artificielle', déclare le directeur de l'aéroport, Arnaud Feist, dans le communiqué de presse. 'Avec Jetpack, nous pourrons accélérer nos développements dans ce domaine.'

Ce rachat a entre autres comme but d'aider l'aéroport 'à pouvoir proposer des services plus personnalisés à ses passagers', selon un communiqué de presse.Brussels Airport utilise depuis assez longtemps déjà des données pour passer en revue les flux de passagers et de bagages à l'aéroport, afin de pouvoir prévoir et anticiper les durées d'attente par exemple.'Pour optimaliser nos processus, nous devons analyser en temps réel de grandes quantités de données et effectuer des prévisions sur base d'un recours croissant à l'intelligence artificielle', déclare le directeur de l'aéroport, Arnaud Feist, dans le communiqué de presse. 'Avec Jetpack, nous pourrons accélérer nos développements dans ce domaine.'