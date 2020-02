Les Belgian Game Awards annuels entendent mettre en évidence les meilleurs jeux vidéo nationaux. Trois des récompenses ont cette année été attribuées à Brukel, alors que Swen Vincke de Larian Studios s'est vu remettre un Lifetime Achievement Award.

Brukel, un jeu historique sur la deuxième Guerre Mondiale, remporte trois Belgian Game Awards. Le jeu envoie le joueur en mission de repérage, alors qu'à l'arrière-plan, Bie, la grand-mère du développeur Bob De Schutter, explique ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Brukel l'a emporté dans la catégorie des jeux sérieux, des jeux débutants et a gagné aussi le prix du public.

Le jeu a ainsi réussi à matérialiser trois de ses quatre nominations. La seule qui lui a échappé, c'est le grand prix du meilleur jeu pour PC/console, qui a été décerné à Nanotale - Typing Adventures du studio namurois Fishing Cactus. Nanotale est un jeu de rôles d'aventure, qui a aussi comme but d'apprendre aux joueurs à dactylographier.

En outre, un prix a également été remis à Swen Vincke. Le directeur des Larian Studios gantois, mieux connus grâce aux jeux Divinity, a en effet reçu un Lifetime Achievement Award. Quant au meilleur jeu mobile, il s'agit de Blue du développeur solo Bart Bonte. Le prix du meilleur scénario a, lui, été décerné au jeu VR Journey For Elysium.

Les récompenses ont été remises par les ministres wallon et flamand des médias Bénédicte Linard et Benjamin Dalle. Cette cérémonie a eu lieu lors d'1UP, un salon du jeu belge à Kortrijk Xpo. Pour désigner les lauréats, un jury professionnel composé de sept membres a passé en revue une liste de 49 jeux bien de chez nous.

