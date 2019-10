En préliminaire à la désignation du CIO of the Year, nous posons cette semaine aux trois nominés trois questions, dont les réponses devraient vous permettre d'effectuer plus facilement votre choix. C'est Brigitte Buyle (Ethias) qui essuie les plâtres.

1. Quels sont les principaux défis que doit relever votre département IT?

Le besoin de développements IT est très grand. Il s'agit d'une part de répondre aux attentes numériques du client et d'autre part de satisfaire à la réglementation, tout en innovant ou en acquérant par exemple de nouvelles notions des données. Notre défi numéro un consiste à fournir un grand nombre de projets 'on time, on budget, on scope, on quality'. Dans ce but, nous faisons appel à notre filiale NRB, à ses subdivisions, ainsi qu'à diverses entreprises IT. Faire collaborer autant d'acteurs de manière à la fois efficiente et effective n'est pas une sinécure, surtout avec un département IT interne relativement limité comme le nôtre. Les projets plus modestes, on peut encore les gérer rapidement, mais les grands projets, eux, exigent une gouvernance spécifique. Cela fait partie des leçons que nous avons apprises: ne pas se surestimer.

Effectuer des choix, définir des priorités, sélectionner le business case et les business sponsors ad hoc: tout est très important, mais ce n'est qu'après la fourniture de l'IT que cela commence vraiment. Le métier et les clients doivent en effet alors assimiler ce changement, avant qu'on puisse qualifier le projet de 'prêt'.

2. De quelles réalisations de votre équipe IT êtes-vous la plus fière?

Avant tout, je suis fière de disposer de nombreux collaborateurs enthousiastes, qui mettent chaque jour leur énergie au service d'Ethias: non seulement le département IT, mais aussi toutes les équipes en charge des projets au sein du métier, de notre filiale NRB/Afelio, des consultants indépendants qui renforcent notre équipe, et des nombreuses entreprises IT avec lesquelles nous collaborons. L'équipe IT d'Ethias a été étoffée par de nouveaux talents, mais elle s'est aussi renforcée par l'expérience acquise.

En juin, on a mis en oeuvre le Claims Motor 'Guidewire': un projet qui était encore en forte crise au milieu de l'année dernière. A l'époque, nous avions choisi de poursuivre un but plus restreint, puis de déterminer les étapes suivantes. Je suis très fière de la persévérance de l'équipe dans le cadre de ce projet complexe et surtout de la haute qualité du résultat!

Chez Ethias, nous avons aussi lancé début 2018 un 'Digital Factory' basé sur une approche agile disruptive. Nous avons littéralement transformé l'ancien 'printshop' en un concept de garage. Cette nouvelle façon de travailler s'est traduite par une véritable accélération au niveau de la fourniture de fonctionnalités numériques et par une toute nouvelle dynamique avec le métier. Aujourd'hui, Ethias est le seul assureur direct à proposer 13 produits qui peuvent être souscrits en ligne jusqu'à et y compris le paiement. L'assurance voiture a été la dernière à avoir été ajoutée au cours du premier semestre de 2019. Il est possible d'élaborer une offre en ligne et de solliciter un contrat pour 9 produits complémentaires.

Mais je suis tout aussi fière des nombreuses réalisations des équipes, telles le comité de direction sans papier, la migration vers Office 365, l'externalisation de la gestion des salaires, le scannage (ROC) et le traitement des messages entrants et du 'disaster & pen testing'. Une chose est sûre: on n'en a jamais fini.

3. Votre entreprise, qu'attend-elle de vous en tant que CIO?

Notre tâche est de fournir les projets 'on time, on budget, on scope, on quality', mais surtout d'être une organisation qui apprend de ses contretemps. L'IT est stratégique pour un assureur et doit en tout premier lieu offrir une réponse aux besoins du métier. Il est essentiel de se baser sur les ambitions du métier. Nous devons faciliter la transformation de l'entreprise par de nouvelles solutions IT, qui rendent possible d'autres façons de travailler. Et last but not least - comme toujours et partout -, l'IT doit toujours offrir un bon rapport coût/efficacité, être active en permanence, être parfaitement sécurisée, etc. Je dis souvent: "En IT, on ne peut gagner, il y a toujours quelque chose qui 'cloche'", et c'est peut-être cela qui la rend si passionnante.