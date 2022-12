Bpost a recours à l'intelligence artificielle pour trier ses colis

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

La poste belge utilise un nouveau système qui, avec l'aide de la vision machine, non seulement scanne et pèse les colis, mais vérifie aussi s'ils ne se superposent pas. Voilà qui devrait réduire le nombre d'envois erronés et le travail de manutention.

- © Bpost