La firme robotique Boston Dynamics inaugure un programme de leasing, par lequel les entreprises ayant une bonne idée à développer pourront faire appel aux services d'un robot à quatre pattes.

Spot, précédemment appelé 'Spotmini', est connu grâce aux impressionnantes vidéos que Boston Dynamics met régulièrement en ligne. Il en ressort que le quadrupède mécanique est capable de gravir des escaliers sans problème, de franchir des obstacles et de naviguer de manière autonome dans des espaces qu'il connaît déjà. Lorsqu'ils sont une dizaine, ces robots sont aussi à même de tirer un camion.

Ces vidéos montrent une approche parfaitement orchestrée, d'où les échecs éventuels ont été bannis. A présent, Spot peut nous montrer aussi ce dont il est capable dans la pratique, au profit des clients. Les personnes intéressées peuvent s'enregistrer sur le site web de Boston Dynamics.

Si vous êtes en quête d'un animal de compagnie et que vous voulez commander rapidement un Spot, nous n'avons malheureusement pas de bonne nouvelles pour vous. Ce robot ne sera proposé dans un premier temps qu'aux entreprises qui peuvent présenter une application convaincante pour lui. Selon Wired et The Verge, Boston Dynamics négocierait avec des firmes énergétiques souhaitant utiliser Spot pour inspecter leur infrastructure, ainsi qu'avec le Cirque du Soleil, qui serait désireux d'utiliser le potentiel de Spot pour en faire un artiste de sa troupe.

L'année dernière, Boston Dynamics indiquait vouloir étoffer sa production, mais sans révéler combien de Spot elle voulait lancer précisément sur le marché. La firme robotique ne souhaite pas non plus mentionner de prix. Elle le compare à un leasing de voiture: tout dépend de la période de leasing, mais aussi des options choisies. Spot peut être équipé de différents capteurs, par exemple pour détecter les fuites de gaz. Sa 'tête' se double d'un bras de préhension optionnel, qui peut aussi fermer les portes et si le client le veut, il est possible d'y ajouter un scanner LIDAR, afin de cartographier un espace.

Spot est provisoirement le seul produit commercial de Boston Dynamics. Ces dernières années, l'entreprise a mis au point plusieurs robots impressionnants, dont Atlas. Dans une vidéo publiée mardi soir, Boston Dynamics a une fois encore fait la démonstration de la sensation d'équilibre et de stabilité de ce robot, occupé à ses exercices de gymnastique quotidiens.