Bosch, le plus grand fournisseur de pièces automobiles au monde, et le géant du software Microsoft préparent une plate-forme logicielle conjointe pour assurer une meilleure connexion entre les véhicules et les applications dans le nuage. Voilà ce que viennent d'annoncer les deux firmes.

Les premiers prototypes de véhicule pourraient utiliser la plate-forme commune dès la fin de cette année. Les firmes n'ont pas révélé le montant des investissements allant de pair avec cette collaboration qui durera deux ans. Bosch a cependant signalé que ce montant sera partagé équitablement.

Electro-mobilité

Dans les voitures, les logiciels jouent et joueront un rôle toujours plus important, surtout dans l'optique des tendances du futur, telles l'électro-mobilité et les véhicules autonomes. L'utilisation d'applications dans le nuage basées sur internet nécessite une grande puissance de calcul et une importante capacité de stockage.

Les premiers prototypes de véhicule pourraient utiliser la plate-forme commune dès la fin de cette année. Les firmes n'ont pas révélé le montant des investissements allant de pair avec cette collaboration qui durera deux ans. Bosch a cependant signalé que ce montant sera partagé équitablement.Dans les voitures, les logiciels jouent et joueront un rôle toujours plus important, surtout dans l'optique des tendances du futur, telles l'électro-mobilité et les véhicules autonomes. L'utilisation d'applications dans le nuage basées sur internet nécessite une grande puissance de calcul et une importante capacité de stockage.