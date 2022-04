Le fournisseur de pièces automobiles Bosch a repris la start-up britannique Five, qui conçoit des logiciels pour les voitures autonomes. Quelque 140 personnes travaillent dans cette entreprise dont le siège est établi à Cambridge.

Le patron de Bosch, Markus Heyn, estime que la conduite autonome va rendre le trafic encore plus sûr. "C'est pourquoi nous souhaitons continuer à développer des logiciels avec Five et fournir à nos clients une technologie made in Europe."

La société de Stuttgart se décrit comme l'un des leaders mondiaux de l'assistance à la conduite.

