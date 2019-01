Booking.com met en garde contre une fuite de données

"Lors d'un contrôle de routine de notre sécurité, nous avons découvert qu'il est possible que vos données de compte aient été rendues publiques après une fuite constatée chez des sites web ou des services n'ayant rien à voir avec Booking.com", comme le précise le mail qu'un membre de la rédaction de Data News a reçu le 1er janvier. Plus avant dans ce même message, l'entreprise invite les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe par mesure de précaution.

Ce mail provient de l'entreprise même, alors que le lien en vue de réinitialiser les mots de passe renvoie à Booking.com. Il ne s'agit donc pas d'un mail factice.

Booking.com ne précise cependant pas ce qui s'est réellement passé. Notre rédaction a demandé à l'entreprise où la fuite de données s'était manifestée, pour savoir de combien d'utilisateurs et de quelles données il est question.

Dans une réaction à Data News, Booking.com répète que ses systèmes ne sont pas compromis. Il en va du reste de même pour les comptes des clients. Elle insiste sur le fait qu'elle a observé de possibles problèmes lors d'un contrôle de routine. Elle a donc verrouillé préventivement les comptes et ce, jusqu'à ce que les mots de passe soient réinitialisés. On en est donc réduit à des conjectures et on attend davantage d'informations de la part de l'entreprise.