Tout habitant de Bruxelles et de Flandre pourra dorénavant se faire aussi livrer un colis le dimanche ou le jour même de la commande par Bol.com. Le géant néerlandais de l'e-commerce collabore dans ce but avec Bpost.

Aux Pays-Bas, Bol.com fournit depuis assez longtemps déjà le dimanche et/ou le jour même de la commande. A présent, cette option est également possible en Flandre et à Bruxelles. L'entreprise compte pour ce faire sur son partenaire logistique Bpost. Bol.com n'est du reste pas la seule firme à agir ainsi. Coolblue notamment propose depuis quelque temps déjà un service similaire.

"Nous avons une totale confiance dans notre partenaire local Bpost qui fournira en bonne et due forme et au moment opportun les colis commandés chez Bol.com par les clients belges", déclare Huub Vermeulen, directeur général de Bol.com. "Pour ce qui est des clients en Flandre et à Bruxelles, nous leur faciliterons la vie grâce à nos services 'Livré le jour même' et 'Fourni le dimanche'."

La collaboration avec Bpost ne sera pas exclusive. L'entreprise continuera en effet de collaborer aussi avec PostNL ou DPD. Mais pour les services complémentaires tels la livraison le dimanche et le jour même, cela se fera par l'intermédiaire du service postal belge.