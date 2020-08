Le géant néerlandais de l'e-commerce bol.com est à présent officiellement disponible aussi à Bruxelles et en Wallonie. L'entreprise est en effet prête avec son appli en français.

Bol.com, une filiale du groupe Ahold-Delhaize, est active depuis quelques années déjà en Flandre et aux Pays-Bas, mais elle n'était pas encore présente en Belgique francophone. L'entreprise étend à présent son offre à Bruxelles et à la Wallonie.

Cela va de pair avec une version en français de l'appli. Tout comme en Flandre et aux Pays-Bas, l'entreprise espère aussi s'associer à des partenaires locaux et entend étoffer son réseau de points de collecte de produits. Dans un premier temps, il s'agira des supermarchés Delhaize. Les clients pourront retirer leurs commandes en ligne auprès de 58 de ces supermarchés établis en Belgique francophone.

