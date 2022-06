Le point d'échange Internet belge BNIX et son homologue luxembourgeois LU-CIX collaboreront plus étroitement pour optimiser le trafic de données entre les deux pays. Cela devrait se traduire par un temps de latence moindre et une sécurité accrue lors de l'échange de trafic Internet transfrontalier.

Par la signature de cet accord, BNIX et LU-CIX souhaitent améliorer davantage l'internet local et régional en facilitant l'échange mutuel de trafic ("peering"). "En évitant au trafic de données entre la Belgique et le Luxembourg de transiter par des réseaux ou des points d'échange étrangers, nous pouvons améliorer considérablement la vitesse et la qualité du trafic IP et optimiser les coûts", déclarent les associés.

Combinaison de services

"Cette expansion géographique crée davantage d'opportunités pour les participants connectés à la plateforme BNIX", explique Stefan Gulinck, Network Architect chez Belnet, l'administrateur de BNIX. "En leur donnant accès à un plus grand réseau de partenaires potentiels, nous leur permettons de tirer le meilleur parti de leur port d'accès sur la plateforme BNIX."

Récemment, de nouveaux services comme le Reseller Program et les connexions VLAN privées ont été ajoutés à l'offre de services, dans la même optique. "L'association entre LU-CIX et BNIX peut être considérée comme une combinaison des deux services", explique Stefan Gulinck. "En configurant un VLAN supplémentaire sur leur port d'accès, ils reçoivent la connectivité à l'autre point d'échange Internet."

La connexion est assurée par BNIX et/ou LU-CIX à la demande du participant.

Par la signature de cet accord, BNIX et LU-CIX souhaitent améliorer davantage l'internet local et régional en facilitant l'échange mutuel de trafic ("peering"). "En évitant au trafic de données entre la Belgique et le Luxembourg de transiter par des réseaux ou des points d'échange étrangers, nous pouvons améliorer considérablement la vitesse et la qualité du trafic IP et optimiser les coûts", déclarent les associés."Cette expansion géographique crée davantage d'opportunités pour les participants connectés à la plateforme BNIX", explique Stefan Gulinck, Network Architect chez Belnet, l'administrateur de BNIX. "En leur donnant accès à un plus grand réseau de partenaires potentiels, nous leur permettons de tirer le meilleur parti de leur port d'accès sur la plateforme BNIX."Récemment, de nouveaux services comme le Reseller Program et les connexions VLAN privées ont été ajoutés à l'offre de services, dans la même optique. "L'association entre LU-CIX et BNIX peut être considérée comme une combinaison des deux services", explique Stefan Gulinck. "En configurant un VLAN supplémentaire sur leur port d'accès, ils reçoivent la connectivité à l'autre point d'échange Internet."La connexion est assurée par BNIX et/ou LU-CIX à la demande du participant.