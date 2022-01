Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, BMW a présenté une voiture capable de changer de couleur. Le véhicule électrique, baptisé iX Flow, se caractérise en effet par une peinture spéciale fonctionnant de la même manière que l'écran à encre électronique d'une e-liseuse.

Avec My Modes, les propriétaires de certains modèles BMW pouvaient déjà adapter de manière assez poussée le décor de l'intérieur de leur voiture à leur goût personnel et à leur façon de conduire. La BMW iX Flow à encre électronique que le constructeur allemand vient de dévoiler, permettra à l'utilisateur d'ajuster également l'extérieur de son véhicule à diverses situations et désirs individuels.

La vie en noir et blanc

D'une pression sur un bouton, vous transformerez votre BMW iX Flow blanche en une version noire ou vice versa. Il n'y a provisoirement pas encore d'autres teintes prévues, mais avec le noir et le blanc, vous pourrez quand même donner à votre voiture un aspect vraiment très personnalisé. Pensez à une carrosserie blanche avec des jantes noires ou avec des accents colorés dans les rétroviseurs extérieurs ou le toit par exemple.

Grâce à un dégradé de couleur allant du blanc au noir, BMW vous indiquera aussi le degré de recharge de votre véhicule électrique. Et si vous ne retrouvez pas aisément ce dernier dans un parking, il sera même possible de faire clignoter l'iX Flow. Du moins dans un avenir proche, car il ne s'agit provisoirement encore que d'un prototype.

Le secret des changements de couleur réside dans ce que BMW appelle un 'bodywrap' à haute valeur technologique. Via une technique baptisée électrophorèse, des pigments de couleur peuvent être amenés à la surface de la carrosserie, ce qui fait que la voiture change complètement ou partiellement de teinte. Découvrez tout cela dans la vidéo ci-dessous d'une durée de 2:25'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

