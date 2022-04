L'entreprise française de services IT Blue Soft Group a ouvert cette semaine une filiale à Bruxelles. Elle entend ainsi pouvoir mieux se focaliser sur le marché belgo-luxembourgeois et souhaite engager une quarantaine de personnes dans les deux années à venir.

Après que le groupe ait ouvert l'année dernière une filiale en Suisse, c'est à présent au tour de la Belgique. Blue Soft Belgium est ainsi la huitième filiale ouverte par le groupe dans le but de pénétrer sur un nouveau marché. Les filiales française et suisse occupent actuellement quelque huit cents personnes.

Direction bicéphale

Blue Soft Group a été fondée en 2008 par Ludovic Hayat, accompagné deux ans plus tard par Thierry Boccara. L'entreprise compte aujourd'hui six entités complémentaires, spécialisées en consultance, nuage et infrastructures, développement agile, design UX/UI et solutions Microsoft.

'Blue Soft Belgium jouera un rôle actif dans les écosystèmes d'administrations tant locales/régionales que nationales, ainsi que d'entreprises privées, afin de les aider à puiser le meilleur de leurs projets et activités IT', y affirme-t-on. La première phase de développement de la filiale concernera exclusivement la Belgique. Le marché luxembourgeois suivra ultérieurement.

D'après l'exemple de la direction française bicéphale, Blue Soft Belgium sera dirigée par deux personnes: Joël Van Hoolandt et Frédéric Jourdain.

