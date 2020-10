BlackBerry a ce mardi présenté son nouveau BlackBerry Partner Program mondial. L'entreprise entend ainsi fusionner le BlackBerry Enterprise Partner Program et le BlackBerry Cylance Partner Program en un seule et même programme.

Avec ce nouveau programme international, BlackBerry entend encore mieux supporter ses partenaires, afin qu'ils innovent et croissent davantage. Le BlackBerry Partner Program offrira, selon l'entreprise, un portail commun permettant d'accéder en temps réel à des formations, outils et assistances rénovés en support des partenaires.

Le programme prévoit que plus de 2.200 revendeurs et partenaires de distribution BlackBerry aient accès à la gamme complète des solutions de l'entreprise: toutes les options de cyber-sécurité et de gestion des terminaux seront mises à leur disposition.

Les autres avantages du nouveau programme, c'est l'accès à la communauté Bêta et à la banque de la connaissance en vue de tester les produits, avant qu'ils ne sortent, mais aussi la disponibilité des licences Not For Resale (NFR), afin que les partenaires puissent tester des implémentations et les expérimenter dans un environnement de bac à sable virtuel.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

