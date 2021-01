La valeur du bitcoin, la principale monnaie numérique, a dépassé ce dimanche la barre des 34.000 dollars. Rien qu'en décembre, la monnaie virtuelle a progressé de quasiment 50 pour cent.

La crypto-monnaie a crû dimanche de 7,8 pour cent à 34.182,75 dollars, pour ensuite redescendre en-dessous des 34.000 dollars. En décembre, le bitcoin avait pour la première fois franchi la barre des 20.000 dollars.

Les choses se précipitent pour la monnaie, caractérisée par de violents soubresauts. Lors de la première crise du corona, la valeur du bitcoin avait régressé de 25 pour cent, pour ensuite reprendre sa marche en avant.

Le bitcoin occupe toujours plus de place dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels, alors que précédemment, il n'était souvent acheté que par des spéculateurs et des fans technologiques.

D'autres investisseurs se montrent par contre encore et toujours réservés au vu des fluctuations importantes que connaît la monnaie virtuelle.

