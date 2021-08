La jeune pousse gantoise Birdhouse se concentrera dans les années à venir sur les petites entreprises qui conçoivent de la technologie en matière d''Aging & Longevity'.

Nous vivons tous sans cesse plus longtemps, et la technologie peut nous aider à rendre cela plus agréable. Cette 'économie du vivre plus longtemps' pourrait en outre devenir un 'big business'. Telle est en bref l'idée sous-jacente au programme accélérateur rénové de Birdhouse et Belfius Insurance.

Le programme est destiné à accompagner les startups qui créent de la technologie dans le domaine du vieillir mieux, tout au long de leur évolution. Il s'agit d'un programme parallèle au programme accélérateur basic de Birdhouse. Pour l'occasion, une filiale sera aussi ouverte à Bruxelles. L'accélérateur dispose déjà de filiales à Gand et à Anvers.

