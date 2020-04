Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a supprimé une fonction affichant pour certains mots-clés des articles populaires de grands sites web. Cette fonction 'trending' donnait en effet des résultats particulièrement incongrus, comme il ressort d'une étude d'Ars Technica.

Une recherche dans Bing sur 'shutterstock', un site connu pour ses images de stock, aboutit à une fenêtre à part contenant un carrousel de 'trending articles' sur le site web. Dans la liste, on trouvait jusqu'il y a quelques jours des articles portant les titres suivants: 'Mature mom and young son stock video', 'Little girl peeing', 'Big tits', 'Boys erection' et autres. Il y avait comme un problème, reconnaît Microsoft elle-même.

Une bête tente, quoi!

Le hic, c'est qu'il s'agit ici de vidéos et d'images totalement anodines, mais avec un... titre malencontreux. Shutterstock n'est en effet pas un site pornographique. La petite fille sur le pot est entièrement couverte, un 'tit' est une sorte d'oiseau (une mésange) et l''erection' porte sur l'installation ('to erect' en anglais) d'une bête tente de camping.

Microsoft a entre-temps désactivé la fonction dans son moteur de recherche. 'Ces résultats de recherche sont inacceptables', fait observer l'entreprise. L'objectif du carrousel des 'trending articles' était de mettre en évidence des articles populaires sur un site web, à la manière de la colonne 'Les plus lus' sur Data News par exemple. Le géant technologique indique avoir adapté ses filtres en vue de rejeter le contenu pornographique de ce carrousel, mais que dans ce cas précis, cela n'a pas vraiment fonctionné. Le carrousel a été provisoirement retiré pour tous les sites web.

L'oeuvre possible de trolls

Reste encore à savoir comment ces articles de Shutterstock sont arrivés sur Bing. Les titres avec lesquels ils figurent dans le carrousel, ne sont en effet pas les mêmes que ceux qui sont utilisés sur Shutterstock, selon Ars Technica. Sur Shutterstock, la vidéo du garçon et de la tente s'appelle 'Caucasian dad and son assembling tent on holiday outdoors' (librement traduit en: Père et fils blancs installent une tente à l'extérieur pendant les vacances). La vidéo ne s'appelle donc pas 'Boys erection'. Ce serait en effet pour le moins bizarre. Dans les balises, on retrouve cependant quelques mots-clés tels 'boy' et 'erection', et si l'on effectue sur Shutterstock une recherche sur 'boys erection', la vidéo apparaît en effet à la première place des résultats de recherche.

Ces métadonnées peuvent donc être supprimées par le moteur de recherche Bing, mais cela n'explique encore et toujours pas pourquoi ce sont précisément ces vidéos qui sont apparues comme 'populaires' dans un carrousel. Un site d'images de stock ne semble en effet pas l'endroit idéal pour rechercher des 'big tits', du moins pas en dehors du monde des oiseaux. Tout cela a donc l'air d'une oeuvre de trolls, même si Microsoft s'abstient de le dire. Provisoirement, la fonction est néanmoins désactivée, et il n'est pas sûr du tout qu'elle réapparaisse.

