L'ex-patron de Microsoft Bill Gates est descendu à la cinquième place du classement des personnes les plus riches au monde, selon Forbes, juste derrière le fondateur et patron de Facebook Mark Zuckerberg.

Le divorce de Bill Gates et Melinda French Gates et le partage de leurs biens consécutif est la raison principale de ce recul dans le classement. Bill Gates dominait la liste des milliardaires depuis 1987 et c'est la première fois qu'il se classe sous la troisième place depuis que la liste de Forbes existe.

La société d'investissement de M. Gates, Cascade Investment LLC (CAS), a transferré un stock d'actions valant 2,4 milliards de dollars (2,05 milliards d'euros) à son ex-épouse Melinda jeudi, portant sa fortune à 5,6 milliards de dollars (4,77 milliards d'euros). Bill Gates pèse pour sa part pas moins de 129,6 milliards de dollars (110,46 milliards d'euros), alors que M. Zuckerberg dispose lui d'une fortune de 132 milliards de dollars (112,50 milliards d'euros), le plaçant à la 4e place de la liste Forbes.

Bill et Melinda ont décidé de se séparer après la découverte que le fondateur de Microsoft avait été proche de Jeffrey Epstein, le financier inculpé d'abus sexuels sur des dizaines de mineures dans ses luxueuses résidences avant d'être retrouvé mort pendu dans sa cellule en août 2019. M L'ex-patron de Microsoft a récemment admis avoir fait "une énorme erreur" en le rencontrant Jeffrey Epstein. M. Gates avait aussi fait l'objet d'une investigation pour une relation suspectée avec une employée de sa société en 2000.

