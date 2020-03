Bill Gates quitte le conseil d'administration de Microsoft

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

BillGates, confondateur du géant logiciel américain Microsoft, se retire du conseil d'administration de l'entreprise technologique, a-t-il annoncé vendredi sur son blog. Le milliardaire souhaite désormais consacrer plus de temps à ses projets philanthropiques dans les domaines de la santé et de l'éducation internationale et de la lutte contre le changement climatique.

1 Fois partagé

Fois partagé













Bill Gates

L'homme, âgé de 64 ans, avait fondé Microsoft en 1975 avec le regretté Paul Allen. Dans les décennies qui ont suivi, l'entreprise est devenue la plus grande société de logiciels au monde. Avec les PC et les systèmes d'exploitation de Microsoft, l'utilisation de l'ordinateur s'est également établie parmi tout un chacun. BillGates a été le grand patron de Microsoft jusqu'en 2000. Il en est ensuite resté le président, un rôle davantage de supervision. Même s'il n'était plus impliqué au quotidien dans la gestion de l'entreprise après 2008, il a tout de même occupé ce poste jusqu'en 2014. Par la suite, il a conservé un siège au conseil d'administration, auquel il a maintenant renoncé. Ce sera la première fois en 45 ans qu'il n'occupe pas de poste officiel au sein de la société. "Microsoft sera toujours une partie importante de ma vie", a assuré BillGates. Il a également annoncé qu'il continuerait à fournir des conseils technologiques à l'entreprise et à son dirigeant actuel, Satya Nadella. Le multimilliardaire a également annoncé qu'il quittait le conseil d'administration de Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett. Selon le magazine Forbes, M. Gates, qui détient 1,36% des actions de Microsoft, est actuellement la deuxième personne la plus riche au monde avec une fortune estimée à 96,5 milliards de dollars, juste derrière le fondateur et patron d'Amazon Jeff Bezos. L'homme, âgé de 64 ans, avait fondé Microsoft en 1975 avec le regretté Paul Allen. Dans les décennies qui ont suivi, l'entreprise est devenue la plus grande société de logiciels au monde. Avec les PC et les systèmes d'exploitation de Microsoft, l'utilisation de l'ordinateur s'est également établie parmi tout un chacun.BillGates a été le grand patron de Microsoft jusqu'en 2000. Il en est ensuite resté le président, un rôle davantage de supervision. Même s'il n'était plus impliqué au quotidien dans la gestion de l'entreprise après 2008, il a tout de même occupé ce poste jusqu'en 2014. Par la suite, il a conservé un siège au conseil d'administration, auquel il a maintenant renoncé. Ce sera la première fois en 45 ans qu'il n'occupe pas de poste officiel au sein de la société."Microsoft sera toujours une partie importante de ma vie", a assuré BillGates. Il a également annoncé qu'il continuerait à fournir des conseils technologiques à l'entreprise et à son dirigeant actuel, Satya Nadella. Le multimilliardaire a également annoncé qu'il quittait le conseil d'administration de Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett.Selon le magazine Forbes, M. Gates, qui détient 1,36% des actions de Microsoft, est actuellement la deuxième personne la plus riche au monde avec une fortune estimée à 96,5 milliards de dollars, juste derrière le fondateur et patron d'Amazon Jeff Bezos.