La biotech wallonne Univercells spécialisée dans le développement de vaccins à bas prix a procédé à une nouvelle levée de fonds d'une cinquantaine de millions. Parmi ses investisseurs, un fonds lié à la Fondation Gates, qui a déjà aidé Univercells à plusieurs reprises, rapporte L'Echo mercredi.

La liste des investisseurs comprend Adjuvant Global Health Technology Fund, un fonds lié à l'origine à la Fondation Bill & Melinda Gates, qui apporte à lui seul 15 millions d'euros. Ce n'est pas la première fois que la galaxie du milliardaire philanthrope s'intéresse à Univercells, qu'elle a déjà soutenue avec plusieurs dons directs de sa Fondation et avec un investissement via le fonds d'impact GHIF. Cette levée est la deuxième plus importante de l'année dans le secteur biotech, après celle réalisée par iTeos Therapeutics (114 millions) quelques mois avant son IPO sur le Nasdaq. D'après les informations du quotidien, le montant de 50 millions ne serait par ailleurs pas définitif. Contactés, les responsables d'Univercells n'ont pas fait de commentaires. Parmi les autres nouveaux soutiens d'Univercells figurent de très nombreux grands investisseurs belges qui ne sont pas nécessairement - ou pas du tout - des habitués du secteur biotechnologique. La liste, qualifiée de "très imposante" par un spécialiste, comprend également les invests publics SFPI (fédéral), SRIW (Région wallonne) et Sambrinvest (Charleroi). Une plateforme révolutionnaire.

Fondée en 2013 par Hugues Bultot (CEO) et José Castillo (Directeur technique), Univercells a mis au point une plateforme de production révolutionnaire pour les vaccins. En mars dernier, le projet des fondateurs d'Univercells a vu son agenda à nouveau bousculé, avec le lancement d'un projet de vaccin contre le Covid-19. La biotech wallonne a conclu une collaboration stratégique avec les sociétés allemande Leukocare et italienne ReiThera pour le développement et la fabrication à grande échelle d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin, toujours en cours de développement, pourrait être éventuellement produit dans les nouvelles installations d'Univercells sur le site de Jumet.

La liste des investisseurs comprend Adjuvant Global Health Technology Fund, un fonds lié à l'origine à la Fondation Bill & Melinda Gates, qui apporte à lui seul 15 millions d'euros. Ce n'est pas la première fois que la galaxie du milliardaire philanthrope s'intéresse à Univercells, qu'elle a déjà soutenue avec plusieurs dons directs de sa Fondation et avec un investissement via le fonds d'impact GHIF. Cette levée est la deuxième plus importante de l'année dans le secteur biotech, après celle réalisée par iTeos Therapeutics (114 millions) quelques mois avant son IPO sur le Nasdaq. D'après les informations du quotidien, le montant de 50 millions ne serait par ailleurs pas définitif. Contactés, les responsables d'Univercells n'ont pas fait de commentaires. Parmi les autres nouveaux soutiens d'Univercells figurent de très nombreux grands investisseurs belges qui ne sont pas nécessairement - ou pas du tout - des habitués du secteur biotechnologique. La liste, qualifiée de "très imposante" par un spécialiste, comprend également les invests publics SFPI (fédéral), SRIW (Région wallonne) et Sambrinvest (Charleroi). Une plateforme révolutionnaire. Fondée en 2013 par Hugues Bultot (CEO) et José Castillo (Directeur technique), Univercells a mis au point une plateforme de production révolutionnaire pour les vaccins. En mars dernier, le projet des fondateurs d'Univercells a vu son agenda à nouveau bousculé, avec le lancement d'un projet de vaccin contre le Covid-19. La biotech wallonne a conclu une collaboration stratégique avec les sociétés allemande Leukocare et italienne ReiThera pour le développement et la fabrication à grande échelle d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin, toujours en cours de développement, pourrait être éventuellement produit dans les nouvelles installations d'Univercells sur le site de Jumet.