Le fondateur de Microsoft, Bill Gates va ériger sept centres de production qui développeront des vaccins anti-covid-19 et ce, même si seuls deux d'entre eux les produiront vraiment.

Gates affirme que le développement d'un vaccin prend énormément de temps et durera encore à coup sûr un an et demi. Ils doivent en effet aussi être agréés par les autorités sanitaires.

Pour accélérer le processus, Gates veut pour les sept vaccins les plus prometteurs créer des centres de production qui seront prêts dès que l'autorisation sera obtenue. Dans la pratique, cela signifie que seuls deux d'entre eux produiront réellement des vaccins, les deux qui seront agréés.

Gates a tenu ces propos dans le cadre du talkshow américain The Daily Show présenté par Trevor Noah. Le philanthrope est conscient qu'il va ainsi gaspiller des milliards de dollars. Mais il apporte la nuance, selon laquelle des milliers de milliards de dollars sont perdus à cause des mesures prises actuellement à propos du coronavirus. "Une chose est sûre: chaque mois comptera."

En collaboration avec Dutch IT-Channel

