Le président américain Joe Biden a mis en garde les entreprises installées aux Etats-Unis contre des cyber-attaques russes suite aux sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie. Selon Biden, des informations des services de renseignements indiquent que Moscou recherche des manières de lancer des cyber-attaques contre des firmes américaines.

Biden insiste pour que les entreprises américaines renforcent dès lors immédiatement leur cyber-défense. Selon le président, les sanctions occidentales rigoureuses provoquent des dommages sans précédent à l'économie russe.

Fermer les portes numériques

Et d'ajouter que l'infrastructure la plus cruciale aux Etats-Unis est aux mains d'entreprises privées, lesquelles doivent en faire plus en vue de fermer leurs 'portes numériques'. Selon Biden, les cyber-attaques visant l'infrastructure américaine font partie des moyens dont dispose la Russie pour riposter dans le conflit.

