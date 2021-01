Joseph Burton est le nouveau directeur de TeleSign, la filiale américaine de Belgacom International Carrier Services (BICS).

TeleSign est spécialisée dans la communication programmable et dans les services d'identité numériques pour acteurs internet et entreprises 'cloud native'. Depuis le rachat par BICS, l'entreprise enregistre une croissance à deux chiffres. Dans son rôle de CEO, Burton devra renforcer la position de TeleSign dans les domaines de la communication programmable et des solutions d'identité numériques. Il fera directement rapport à Guillaume Boutin, qui assumera la fonction de président du conseil d'administration de TeleSign.

Plantronics

Joseph Burton fut de 2016 à 2020 CEO de Plantronics (l'actuelle Poly), après en avoir été en 2011 Chief Technical Officer, puis Chief Commercial Officer. Il débuta sa carrière en 1990 en tant qu'ingénieur software, avant que son entreprise soit rachetée en 2001 par Cisco. Il occupa dans cette entreprise jusqu'en 2010 la position de Chief Technology Officer for Unified Communications.

Joseph Burton est spécialisé dans la transformation numérique, l'accélération de la croissance, les stratégies d'entreprise et le 'go-to-market'. Il a décroché un Bachelor of Science in Computer Information Systems et à terminé avec succès le programme Stanford Executive à l'université de Stanford (Palo Alto, Californie).

