Le directeur d'Amazon, Jeff Bezos, est de nouveau l'homme le plus riche sur Terre et détrône donc le patron de Tesla, Elon Musk. Ces dernières semaines, Musk avait lui-même dépassé Bezos, mais doit cette fois rentrer dans le rang suite à un recul du cours de l'action Tesla à Wall Street.

Selon la liste des milliardaires établie par l'agence de presse Bloomberg, la fortune de Bezos dépasse les 191 milliards de dollars, soit quasiment 158 milliards d'euros après conversion. C'est quasiment un milliard de dollars de plus que ce que possède Musk à présent. Le cours de l'action Tesla a régressé de 2,4 pour cent hier mardi, ce qui entraîna la perte de 4,6 milliards de dollars en valeur boursière. Le constructeur de voitures électriques était depuis le printemps dernier occupé à une étonnante progression à la bourse de New York.

Reste cependant à savoir combien de temps encore Bezos restera l'homme le plus riche au monde. La firme aéronautique SpaceX de Musk, une concurrente de Blue Origin de Bezos, négocie à propos d'une phase d'investissement, par laquelle SpaceX pourrait se voir attribuer une valeur marchande de 92 milliards de dollars, soit deux fois plus que sa valeur actuelle.

Au troisième trimestre de 2021, Jeff Bezos a renoncé à sa fonction de CEO d'Amazon. C'est Andy Jassy qui est le nouveau directeur. Ce dernier est depuis le tout début actif au sein de l'entreprise et dirigeait récemment encore le département 'cloud computing' (informatique dans le nuage) d'Amazon.

