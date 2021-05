Bezos a déjà vendu pour 6,7 milliards de dollars d'actions Amazon

Le fondateur et directeur d'Amazon, Jeff Bezos, a en mai déjà vendu pour 6,7 milliards de dollars d'actions de son entreprise de commerce en ligne. Voilà ce qui ressort des documents du contrôleur boursier américain US Securities and Exchange Commission (SEC).

Dans le cadre de sa plus récente transaction, Bezos a vendu pour 1,7 milliard de dollars d'actions. Il s'agit de quasiment 522.000 unités. Depuis le 2 mai, il s'est débarrassé en trois phases de quasiment deux millions d'actions en tout, ce qui représente un montant de 6,7 milliards de dollars. Bezos a vendu ses actions peu après la publication de bons chiffres réalisés par son entreprise au premier trimestre. Amazon continue de profiter de la croissance de l'e-commerce durant la crise du corona. L'année dernière, le cours de l'action a progressé de 76 pour cent. Depuis fin avril, il a cependant régressé de 7 pour cent. Encore et toujours l'actionnaire principal Le directeur de 57 ans d'Amazon a déjà vendu à plusieurs reprises d'importants paquets d'actions. Il demeure néanmoins encore le principal actionnaire individuel avec une participation de quelque dix pour cent. Selon les listes à succès du Forbes & Bloomberg Billionaires Index, Bezos est l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à quelque 188 milliards de dollars. Au troisième trimestre de cette année, il renoncera à sa fonction de CEO et deviendra président exécutif. Lisez aussi: Jeff Bezos renonce à son rôle de CEO d'Amazon On ignore ce que Bezos va faire de l'argent résultant de la vente de ses actions. Il injecte régulièrement des fonds dans sa firme aéronautique Blue Origin, ainsi que dans la Bezos Earth Fund Foundation. Selon des médias américains, l'homme investit aussi fortement dans l'immobilier ces derniers temps. Dans le cadre de sa plus récente transaction, Bezos a vendu pour 1,7 milliard de dollars d'actions. Il s'agit de quasiment 522.000 unités. Depuis le 2 mai, il s'est débarrassé en trois phases de quasiment deux millions d'actions en tout, ce qui représente un montant de 6,7 milliards de dollars. Bezos a vendu ses actions peu après la publication de bons chiffres réalisés par son entreprise au premier trimestre. Amazon continue de profiter de la croissance de l'e-commerce durant la crise du corona. L'année dernière, le cours de l'action a progressé de 76 pour cent. Depuis fin avril, il a cependant régressé de 7 pour cent.Le directeur de 57 ans d'Amazon a déjà vendu à plusieurs reprises d'importants paquets d'actions. Il demeure néanmoins encore le principal actionnaire individuel avec une participation de quelque dix pour cent. Selon les listes à succès du Forbes & Bloomberg Billionaires Index, Bezos est l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à quelque 188 milliards de dollars. Au troisième trimestre de cette année, il renoncera à sa fonction de CEO et deviendra président exécutif.On ignore ce que Bezos va faire de l'argent résultant de la vente de ses actions. Il injecte régulièrement des fonds dans sa firme aéronautique Blue Origin, ainsi que dans la Bezos Earth Fund Foundation. Selon des médias américains, l'homme investit aussi fortement dans l'immobilier ces derniers temps.