Le salon technologique IFA de Berlin revit, mais toutes les entreprises n'y ont cependant pas encore répondu présent cette semaine. C'est ainsi que B&O a accordé sa préférence à un autre événement organisé ailleurs à Berlin aussi. Le spécialiste audio danois y présente son Beosound Theatre: une barre de son stylée et puissante parfaitement adaptée aux TV d'aujourd'hui et de demain.

Le Beosound Theatre fait quelque peu penser à l'Eclipse et au Contour de la gamme BeoVision de la firme danoise, à cette grande différence près que ces deux modèles Beovision sont fournis avec un téléviseur (B&O collabore dans ce but avec LG depuis pas mal de temps déjà), alors que le nouveau Theatre est disponible avec ou sans TV.

Douze haut-parleurs

Il est évidemment encore et toujours possible de combiner sans problème cette barre de son avec un téléviseur LG de votre choix, même si un modèle OLED ultramince s'impose sur le plan esthétique. Mais B&O se targue du fait que le Theatre convient pour quasiment tout téléviseur à partir de 55 pouces, quelle que soit la marque. Cela est dû à la présence d'un support de montage pratique situé à l'arrière de la barre de son. Si vous y fixez la TV, celle-ci semble élégamment planer au-dessus de la barre de son. Il n'y a qu'avec des téléviseurs quelque peu plus épais qu'il convient de faire attention, parce que leur enceinte peut bloquer une partie du son des haut-parleurs 'upfiring'. Ces derniers génèrent en partie le son Dolby Atmos supporté par le Beosound Theatre (cf. encadré).

12 haut-parleurs en tout sont dissimulés sous le boîtier du Beosound Theatre. © MvdV

Quant à parler de l'aspect technique de la barre de son, sachez qu'elle dissimule en tout pas moins de douze haut-parleurs. Conjointement, ils représentent une configuration 7.1.4-surround d'une puissance pouvant atteindre 800 watts et un niveau de pression de 112 dB. L'imposant haut-parleur central est flanqué de deux woofers de 6,5 pouces conçus sur mesure - selon le fabricant, ce sont là les plus grands woofers équipant une barre de son à ce jour.

Elégante coiffe à lamelles

Lors d'un premier test d'écoute de fragments de musique et de film dans un living très spacieux, le Beosound Theatre s'avère directement convaincant. Les basses sont assez profondes, sans pour autant étouffer les sonorités moyennes et aiguës. Avec les deux haut-parleurs arrière Beolab 28, la scène de poursuite du film James Bond: No Time To Die nous a paru encore un rien plus impressionnante, même si ce genre d'agencement n'est pas un must, selon nous. De toute façon, nous n'avons pas le budget voulu, puisque la barre de son de B&O affiche une étiquette de prix de 6.490 euros (non, il n'y a pas de faute de frappe!). Dans sa version de base s'entend. Mais si l'argent ne constitue pas un problème pour vous, sachez alors que vous pourrez, si vous le désirez, étendre le Beosound Theatre au moyen de seize (!) haut-parleurs supplémentaires.

La barre de son Theatre peut aussi évoluer avec votre téléviseur. C'est ainsi que le panneau frontal peut être aisément remplacé par un autre exemplaire. Le panneau d'origine se compose d'un écran de haut-parleur noir, alors que la barre de son que nous avons pu tester, était recouverte d'une coiffe à lamelles en bois de chêne massif, ce qui représente un supplément de (tenez-vous bien!) mille euros.

Toujours plus large!

Mais qu'en sera-t-il si vous voulez dans quelques années remplacer votre TV de 55 pouces par un plus grand modèle de 65 pouces par exemple. Dans ce cas, la barre de son de B&O sera en fait trop étroite. Mais pas de panique, le fabricant y a pensé. Des deux côté de la barre, on trouve des embouts finaux en aluminium (polis et anodisés) remplaçables par des éléments plus larges. Ils sont déjà disponibles pour les écrans LG de 66 et 77 pouces, mais selon le fabricant danois, ils pourront être créés sur mesure pour n'importe quel téléviseur. Le prix de ces accessoires personnalisés ne sera connu que quand le Beosound Theatre sera lancé sur le marché, à savoir le 3 octobre. Il en va de même pour le pied pivotant optionnel et de la monture permettant de fixer l'appareil au mur.

Grâce à ce support, le Beosound Theatre peut, selon B&O, être combiné avec quasiment tout téléviseur. En bas et à gauche, les embouts finaux en aluminium sont visibles. Ils permettent d'élargir la barre de son au fil des années. © MvdV

Autre point à noter à propos du Beosound Theatre: la plate-forme Mozart. Lors de la diffusion musicale, ce logiciel assure la vitesse, la stabilité et les possibilités 'multiroom' nécessaires, mais est aussi garant d'une solide compatibilité. C'est ainsi que nous avons entendu et vu à Berlin comment le Beosound Theatre a été connecté sans problème à un haut-parleur Beosound portable d'il y a quelques années, mais aussi - et surtout - à un Beogram Turntable (tourne-disques) de 1972, un appareil datant d'un demi-siècle. Ou pour reprendre l'expression de B&O même: 'L'objectif n'est pas seulement que le Beosound Theatre survive à plusieurs de vos téléviseurs, mais il est au moins aussi important qu'il collabore aussi avec des produits B&O du passé, même s'ils sont sortis il y a trente, voire cinquante ans.'

Dolby Atmos, c'est quoi? Le grand atout d'un système de cinéma domestique équipé de Dolby Atmos, c'est que le spectateur soit littéralement plongé dans le film et dans l'action. Et ce, contrairement aux installations 5.1 ou 7.1 classiques, qui ne sont en réalité que des 'anneaux musicaux horizontaux': le son vient de la gauche, de la droite, de l'avant et de l'arrière via des canaux qui sont placés en façade par le sound designer (pensez à un coup de tonnerre ou à une porte qui claque sur le haut-parleur arrière gauche). Dolby Atmos génère un espace 3D, ce qu'on appelle une 'sound bubble' (bulle sonore), où chaque son peut recevoir une place spécifique, tant en hauteur qu'en profondeur. Au cinéma, des haut-parleurs supplémentaires sont dans ce but fixés dans le plafond. Avec une barre de son comme le BeoSound Theatre.

Le Beosound Theatre fait quelque peu penser à l'Eclipse et au Contour de la gamme BeoVision de la firme danoise, à cette grande différence près que ces deux modèles Beovision sont fournis avec un téléviseur (B&O collabore dans ce but avec LG depuis pas mal de temps déjà), alors que le nouveau Theatre est disponible avec ou sans TV.Il est évidemment encore et toujours possible de combiner sans problème cette barre de son avec un téléviseur LG de votre choix, même si un modèle OLED ultramince s'impose sur le plan esthétique. Mais B&O se targue du fait que le Theatre convient pour quasiment tout téléviseur à partir de 55 pouces, quelle que soit la marque. Cela est dû à la présence d'un support de montage pratique situé à l'arrière de la barre de son. Si vous y fixez la TV, celle-ci semble élégamment planer au-dessus de la barre de son. Il n'y a qu'avec des téléviseurs quelque peu plus épais qu'il convient de faire attention, parce que leur enceinte peut bloquer une partie du son des haut-parleurs 'upfiring'. Ces derniers génèrent en partie le son Dolby Atmos supporté par le Beosound Theatre (cf. encadré).Quant à parler de l'aspect technique de la barre de son, sachez qu'elle dissimule en tout pas moins de douze haut-parleurs. Conjointement, ils représentent une configuration 7.1.4-surround d'une puissance pouvant atteindre 800 watts et un niveau de pression de 112 dB. L'imposant haut-parleur central est flanqué de deux woofers de 6,5 pouces conçus sur mesure - selon le fabricant, ce sont là les plus grands woofers équipant une barre de son à ce jour.Lors d'un premier test d'écoute de fragments de musique et de film dans un living très spacieux, le Beosound Theatre s'avère directement convaincant. Les basses sont assez profondes, sans pour autant étouffer les sonorités moyennes et aiguës. Avec les deux haut-parleurs arrière Beolab 28, la scène de poursuite du film James Bond: No Time To Die nous a paru encore un rien plus impressionnante, même si ce genre d'agencement n'est pas un must, selon nous. De toute façon, nous n'avons pas le budget voulu, puisque la barre de son de B&O affiche une étiquette de prix de 6.490 euros (non, il n'y a pas de faute de frappe!). Dans sa version de base s'entend. Mais si l'argent ne constitue pas un problème pour vous, sachez alors que vous pourrez, si vous le désirez, étendre le Beosound Theatre au moyen de seize (!) haut-parleurs supplémentaires.La barre de son Theatre peut aussi évoluer avec votre téléviseur. C'est ainsi que le panneau frontal peut être aisément remplacé par un autre exemplaire. Le panneau d'origine se compose d'un écran de haut-parleur noir, alors que la barre de son que nous avons pu tester, était recouverte d'une coiffe à lamelles en bois de chêne massif, ce qui représente un supplément de (tenez-vous bien!) mille euros.Mais qu'en sera-t-il si vous voulez dans quelques années remplacer votre TV de 55 pouces par un plus grand modèle de 65 pouces par exemple. Dans ce cas, la barre de son de B&O sera en fait trop étroite. Mais pas de panique, le fabricant y a pensé. Des deux côté de la barre, on trouve des embouts finaux en aluminium (polis et anodisés) remplaçables par des éléments plus larges. Ils sont déjà disponibles pour les écrans LG de 66 et 77 pouces, mais selon le fabricant danois, ils pourront être créés sur mesure pour n'importe quel téléviseur. Le prix de ces accessoires personnalisés ne sera connu que quand le Beosound Theatre sera lancé sur le marché, à savoir le 3 octobre. Il en va de même pour le pied pivotant optionnel et de la monture permettant de fixer l'appareil au mur.Autre point à noter à propos du Beosound Theatre: la plate-forme Mozart. Lors de la diffusion musicale, ce logiciel assure la vitesse, la stabilité et les possibilités 'multiroom' nécessaires, mais est aussi garant d'une solide compatibilité. C'est ainsi que nous avons entendu et vu à Berlin comment le Beosound Theatre a été connecté sans problème à un haut-parleur Beosound portable d'il y a quelques années, mais aussi - et surtout - à un Beogram Turntable (tourne-disques) de 1972, un appareil datant d'un demi-siècle. Ou pour reprendre l'expression de B&O même: 'L'objectif n'est pas seulement que le Beosound Theatre survive à plusieurs de vos téléviseurs, mais il est au moins aussi important qu'il collabore aussi avec des produits B&O du passé, même s'ils sont sortis il y a trente, voire cinquante ans.'