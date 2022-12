Salesforce a annoncé que Bret Taylor démissionnera de son poste de vice-président et de co-CEO fin janvier prochain. Marc Benioff redeviendra alors le seul président et CEO de l'entreprise CRM.

Jusqu'à sa nomination au poste de co-CEO, Taylor fut pendant un certain temps Chief Operating Officer et Chief Product Officer. Il est aussi considéré comme l'homme à l'initiative du rachat du service de messagerie professionnel Slack par Salesforce pour un montant de 27,7 milliards de dollars. Avant de rejoindre Salesforce, il aurait aussi apporté sa pierre à l'édifice Google Maps et serait le créateur du bouton emblématique 'j'aime' de Facebook.

L'annonce a brièvement provoqué un recul du cours de l'action Salesforce, peut-être parce que les actionnaires s'attendaient à ce que Taylor demeure plus longtemps à la tête de l'entreprise. C'est en novembre 2021 qu'il fut nommé au poste de co-CEO et le voici donc qu'il s'en va un an plus tard. A l'entendre, Taylor veut retrouver ses racines d'entrepreneur.

