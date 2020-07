Ben Vicca, directeur général de CGI Belgium, donne une nouvelle orientation à sa carrière. À partir du 1er juillet, il rejoindra Realdolmen en tant que directeur APS.

Après 22 ans chez Logica, LogicaCMG et CGI - que Logica a rachetée en 2012 -, Ben Vicca est en quête de nouveaux horizons. À partir de mercredi, le titre de directeur APS de Realdolmen brillera sur sa nouvelle carte de visite. Il s'agit du département d'application de la société informatique. Dans cette fonction, Ben Vicca sera directement rattaché à Johnny Smets, directeur général de Realdolmen.

"J'étais prêt pour quelque chose de neuf", a expliqué Ben Vicca à Data News. "J'aime tirer mon énergie et ma satisfaction personnelle du volet commercial, de mes contacts, et moins de la partie opérationnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter CGI". Ce qui a finalement attiré Ben Vicca chez Realdolmen, c'est la forte focalisation sur les gens : "Dès les premiers entretiens, j'ai été convaincu que toute leur culture d'entreprise était construite autour des gens, et j'ai eu l'impression que cela me convenait bien", a-t-il ajouté.

Ben Vicca a été directeur général de CGI Belgium au cours des 5 dernières années. Son successeur au sein de la société informatique d'origine canadienne est déjà connu : Jacques Wieczorek. Celui-ci est désormais responsable de toutes les activités opérationnelles de CGI en Belgique en tant que vice-président des services de conseil. L'an dernier, il avait rejoint l'équipe de direction en Belgique en qualité de vice-président des opérations.

