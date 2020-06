Le 1er juillet, la marque de crème glacée Ben & Jerry's n'insérera plus de publicité sur Facebook et Instagram. Ce boycott s'inscrit dans la campagne 'Stop Hate for Profit' lancée par des organisations américaines de défense des droits des citoyens. Elles veulent que le géant des médias sociaux agisse plus fermement contre le racisme et les messages véhiculant la haine.

La campagne 'Stop Hate for Profit' s'en prend à Facebook notamment parce qu'elle ne supprime pas les messages appelant à la violence contre les manifestants Black Lives Matter. Le fait de considérer aussi le site web d'extrême-droite Breitbart comme une 'source d'informations fiable', n'est pas non plus du goût des organisations américaines de défense des droits des citoyens.

Forcer le changement

L'objectif est en tout cas de maintenir le boycott durant tout le mois de juillet, afin de forcer Facebook à changer sa façon de faire. Les marques de vêtements The North Face et Patagonia notamment ont précédé Ben & Jerry's.

Facebook annonce qu'elle respecte la décision des marques en question. Le géant technologique affirme vouloir continuer de supprimer les messages haineux de la plate-forme. Dans un communiqué précédent de Facebook, on peut lire que l'entreprise doit encore progresser pour 'stimuler l'égalité et la sécurité pour la communauté noire notamment', et qu'elle veut en parler avec les organisations de défense des droits des citoyens.

