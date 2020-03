Belgian Growth Fund investit 15 millions d'euros dans Gilde Healthcare V. Ce fonds d'investissement établi aux Pays-Bas se focalise principalement sur les entreprises en croissance rapide, qui pourraient profiter de coûts encore plus faibles.

Gilde Healthcare est une société d'investissement européenne spécialisée gérant 1,4 milliard d'euros et appliquant deux stratégies de fonds distinctes: 'venture & growth capital' et 'private equity'. Gilde Healthcare V est partie prenante dans la technologie médicale et dans les nouveaux médicaments. Les entreprises ciblées par la stratégie 'venture & growth' sont établies en Europe et en Amérique du Nord.

Pour Belgian Growth Fund, il s'agit là du quatrième investissement en l'espace d'une demi-année, après des injections financières dans Smartfin Capital II, Fortino Capital II Growth et Sofindev V. En Belgique, Gilde Healthcare possède dans son portefeuille notamment l'entreprise wallonne Nyxoah, qui développe des thérapies innovantes contre l'apnée du sommeil.

Gilde Healthcare annonce aujourd'hui même la première et la dernière phase de 'closing' de Gilde Healthcare V, un fonds de capital risque et croissance de 416 millions d'euros. Le nouveau fonds ciblera les opportunités de croissance dans une large gamme de secteurs hospitaliers, dont les soins de santé numériques, la technologie médicale et la thérapeutique. Le fonds se concentrera sur les entreprises de soins de santé privées, qui pourraient s'améliorer encore de manière abordable. 'Un exemple nous est fourni par le monitoring à distance et les soins à domicile des patients, qui sont plus que jamais importants dans la lutte contre le Covid-19', déclare un porte-parole de Belgian Growth Fund.

