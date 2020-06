La banque Belfius, aux mains de l'Etat belge, et l'opérateur télécom Proximus, dont l'Etat est également actionnaire majoritaire, ont développé un partenariat "stratégique unique de grande ampleur", indiquent-ils vendredi dans un communiqué.

Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les deux entités commercialiseront une offre "exclusive et digitalement intégrée" pour leurs clients à partir de l'année prochaine via un écosystème "disruptif".

Belfius va développer une banque entièrement digitale au sein de l'entité Proximus alors que la banque va pour sa part intégrer les produits de l'opérateur sur sa propre plate-forme digitale.

Cette offre pour les nouveaux clients comme pour les clients existants intégrera "de nouvelles façons d'accompagner les familles dans leurs opérations bancaires quotidiennes". Elle sera 100% digitale et mobile, soutenant l'évolution vers une société sans argent liquide, dont l'importance a été démontrée pendant la crise du coronavirus, rappellent les deux entreprises.

"Les clients Belfius, quant à eux, auront accès à une offre spécifique développée par Proximus à laquelle ils pourront souscrire via les différents canaux de vente de Belfius." Elle sera liée au profil bancaire du client et présentera des avantages enrichis en contenu et en services (mobile data, expérience VIP, etc.). L'application Belfius sera d'ailleurs complètement renouvelée.

Une telle collaboration sur un pied d'égalité entre une banque et un opérateur de télécoms est une première mondiale, vantent les deux entreprises, estimant qu'elle contribuera au développement durable de la société belge.

