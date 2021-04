C'est sous l'appellation Ezyshop que les deux organisations souhaitent accompagner les PME belges à développer et lancer un magasin web.

L'année dernière, une partie des PME et des micro-entreprises belges s'est souvent vu contrainte d'ajouter une présence en ligne. Mais le boucher ou la fleuriste du coin ne dispose pas toujours des compétences numériques nécessaires pour gérer une boutique web attractive.

Becommerce, l'a.s.b.l. conçue pour stimuler l'e-commerce belge, va à présent collaborer avec la société de paiements Mastercard, afin d'apprendre ces compétences numériques aux entreprises. Le partenariat a été appelé Ezyshop et devrait cette année encore aider toute une série de PME (2.021 pour être précis) à étoffer leur offre en ligne. Pour déployer ce programme, BeCommerce reçoit 200.000 dollars (quelque 168.000 euros) du 'Mastercard Impact Fund', le projet axé sur la croissance durable du géant des paiements.

Rattraper le retard

Le trajet consistera entre autres en des informations sur les plates-formes de paiement, mais aussi en du coaching individuel et en du feedback. Selon le rapport 2020 d'Unizo, la Belgique compte 1.166.223 PME de moins de 49 employés. Une grande partie d'entre elles, surtout les magasins dits non essentiels, éprouvent à présent des difficultés. La migration en ligne pourrait leur offrir une solution, étant donné que les Belges commandent toujours plus souvent sur internet, mais notre pays accuse du retard sur ses voisins sur le plan de l'e-commerce, selon Becommerce. Ezyshop devrait les aider partiellement à le rattraper.

