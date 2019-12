Michel Akkermans, Peter Hinssen et Jürgen Ingels sont les principaux investisseurs dans les start-ups et scale-ups technologiques belges. Ce qui frappe, c'est que le top dix se compose entièrement d'entrepreneurs ou d'ex-entrepreneurs, et que les femmes en sont complètement absentes.

Ce classement a été établi par Omar Mohout, entrepreneurship fellow chez Sirris et professeur à l'Antwerp Management School. Il le base sur les investissements consentis ces cinq dernières années. Par souci de clarté, il s'agit là d'investissements personnels, pas de fonds de capitalisation. "Ceci explique par exemple que Frank Maenen, qui investit via Volta Ventures, ne figure pas sur la liste", indique Mohout à Data News.

Dans le top dix, on trouve encore les fondateurs de Netlog, à savoir Lorenz Bogaert (4ème) et Toon Coppens (7ème), Christian Dumolin de Koramic (5ème), Louis Jonckheere (6ème) et Pieterjan Bouten (10ème) de Showpad, Jean Zurstrassen, fondateur de Keytrade Bank et Skynet (8ème), ainsi que Jonas Dhaenens (Combell/team.blue). Beaucoup d'entre eux ont fait croître une start-up ou une scale-up.

"L'ensemble du top dix est constitué de personnes qui sont elles-mêmes des entrepreneurs ou qui l'ont été", fait observer Mohout. Cela signifie, et ce n'est pas anodin, qu'il existe un écosystème! Toute sortie va de pair avec un retour d'argent sur le marché, lequel est alors réinvesti dans de nouvelles entreprises, ce qui était à peine le cas il y a cinq ans."

A noter aussi que dans le top cinquante, on ne trouve qu'une seule femme, en l'occurrence Annie Vereecken (fondatrice de MedHold, revendue en 2010, et active en biotechnologie). "Quand on sait que le top dix se compose entièrement d'entrepreneurs et que sept pour cent des fondateurs sont des femmes, on conclut que ces dernières sont sous-représentées. Tel est du reste le cas dans toute l'Europe."

Mais c'est précisément parce qu'en cas de sortie, des entrepreneurs se muent souvent en investisseurs que Mohout s'attend à une évolution: "La part des femmes va certainement croître, mais je ne pense pas que le classement se composera pour moitié de femmes dans les dix années à venir."

1. Michel Akkermans

2. Peter Hinssen

3. Jürgen Ingels

4. Lorenz Bogaert

5. Christian Dumolin

6. Louis Jonckheere

7. Toon Coppens

8. Jean Zurstrassen

9. Jonas Dhaenens

10. Pieterjan Bouten

11. Anthony De Clerck

12. Gaëtan Hannecart

13. Grégoire de Streel

14. Marc Coucke

15. Urbain Vandeurzen

16. Annie Vereecken

17. Guido Van der Schueren

18. Roland Duchâtelet

19. Harold Mechelynck

20. Wim Vernaeve

21. Pieter Casneuf

22. Walter Mastelinck

23. Jan Vorstermans

24. Paul Cordier

25. Jan Verbeke

26. Philippe Van Ophem

27. Pierre-Olivier Beckers

28. José Zurstrassen

29. Alex Brabers

30. Thierry Pierson

31. Jean-Marie Vliegen

32. Wim De Waele

33. Bart Becks

34. Jeroen Lemaitre

35. Bart De Waele

36. François Van Uffelen

37. Luc De Vos

38. Harry Demey

39. Frank Bekkers

40. Jef Colruyt

41. Marc Fauconnier

42. François Lagae

43. Michel Delloye

44. Boris Bogaert

45. Nico Weymaere

46. Wouter Reggers

47. Erwin De Keyser

48. Wim Derkinderen

49. Peter Mercelis

50. Fabrice Wuyts