Le spécialiste belge des centres de données LCL a nommé Baudouin Corlùy (53 ans) au poste de directeur commercial. Précédemment, Corlùy a assumé diverses fonctions chez Proximus et dirigea aussi le secteur ICT chez Agoria.

Dans son nouveau rôle chez LCL, Corlùy dirigera le 'business development team' et le 'marketingteam'. En sa qualité de membre de la direction, il contribuera aussi à la stratégie et à la vision de l'entreprise. 'Concrètement, j'entends chez LCL développer une approche davantage orientée secteurs', affirme-t-il. 'Ce faisant, nous pourrons réagir plus rapidement aux besoins du marché et créer des services sur mesure en fonction de la réalité quotidienne de chaque client.'

Baudouin Corlùy est convaincu que le focus local de LCL est aussi une force. 'La proximité du client et le contrôle local de ses données, en combinaison avec notre garantie de service, une sécurisation et une flexibilité optimales, représentent un fameux atout', explique-t-il.

Le nouveau directeur commercial possède plus de vingt années d'expérience en management. Après avoir exercé durant seize ans diverses fonctions en business development, marketing et stratégie chez Proximus, il travailla pendant neuf ans chez Agoria, d'abord comme directeur du secteur ICT, puis comme directeur commercial de l'ensemble de l'organisation. De plus, il fut en tant qu'administrateur aussi actif dans plusieurs organisations liées à l'ICT.

