Les clients postpaid de BASE disposant d'un smartphone compatible pourront utiliser la 5G à partir du 18 avril et ce, sans supplément de prix. La couverture 5G du réseau de Telenet/BASE sera provisoirement limitée à Anvers, Louvain et à la Côte belge.

Telenet, la société-mère de BASE, avait en décembre 2021 déjà annoncé une série de plans tarifaires pour son réseau 5G. Chez l'opérateur, naviguer plus rapidement sur le net sera inclus (sans supplément) dans les formules ONE, ONEup, Klik, King et Kong Business. Et à partir du 23 avril, tous les autres clients mobiles (WIGO, King & Kong et Telenet Mobile) auront eux aussi accès automatiquement à la 5G sans supplément.

Système avec option d'acceptation

Les clients postpaid (postpayés) de BASE (résidentiels et SOHO) bénéficieront d'un peu d'avance. Ils pourront d'ici douze jours déjà utiliser 'gratuitement' la technologie 5G (les autres clients postpaid et les détenteurs d'une carte prépayée suivront plus tard, mais le timing n'a pas encore été révélé). BASE optera ici pour un système 'opt-in' (avec option d'acceptation), ce qui signifie que les abonnés pourront choisir d'utiliser ou non la technologie, là où elle est disponible.

Selon BASE, les utilisateurs mobiles de la 5G peuvent s'attendre à une meilleure expérience allant de pair avec une connexion plus stable et à une vitesse de réaction supérieure. 'Ils pourront surfer à des vitesses de téléchargement jusqu'à 150 Mbps et de chargement jusqu'à 35 Mbps', affirme-t-on chez l'opérateur.

Lisez aussi: Les licences 5G seront réparties en juin Les abonnés disposant d'un smartphone compatible 5G pourront activer simplement celle-ci à partir de leur appli My BASE. Ensuite, le smartphone migrera automatiquement vers la 5G. L'appli contrôlera aussi si le téléphone mobile est compatible avec la technologie. Cela vaut actuellement pour quelque 16 pour cent des clients BASE. En mars dernier, un appareil sur deux vendus dans un magasin BASE était compatible 5G.

'Les gens qui ne jugent pas encore la 5G nécessaire ou qui préfèrent attendre que la couverture réseautique soit plus complète, n'ont aucun souci à se faire', assure BASE par la voix de son vice-président Gérald Demortier. 'Ils peuvent sans problème continuer d'utiliser le réseau 4G et doivent savoir que nous poursuivons nos investissements en vue de leur proposer le meilleur réseau mobile possible.'

Fin mars déjà, le concurrent Proximus avait annoncé qu'il donnerait à ses clients un accès gratuit jusqu'au 30 juin à son réseau 5G.

Telenet, la société-mère de BASE, avait en décembre 2021 déjà annoncé une série de plans tarifaires pour son réseau 5G. Chez l'opérateur, naviguer plus rapidement sur le net sera inclus (sans supplément) dans les formules ONE, ONEup, Klik, King et Kong Business. Et à partir du 23 avril, tous les autres clients mobiles (WIGO, King & Kong et Telenet Mobile) auront eux aussi accès automatiquement à la 5G sans supplément.Les clients postpaid (postpayés) de BASE (résidentiels et SOHO) bénéficieront d'un peu d'avance. Ils pourront d'ici douze jours déjà utiliser 'gratuitement' la technologie 5G (les autres clients postpaid et les détenteurs d'une carte prépayée suivront plus tard, mais le timing n'a pas encore été révélé). BASE optera ici pour un système 'opt-in' (avec option d'acceptation), ce qui signifie que les abonnés pourront choisir d'utiliser ou non la technologie, là où elle est disponible.Selon BASE, les utilisateurs mobiles de la 5G peuvent s'attendre à une meilleure expérience allant de pair avec une connexion plus stable et à une vitesse de réaction supérieure. 'Ils pourront surfer à des vitesses de téléchargement jusqu'à 150 Mbps et de chargement jusqu'à 35 Mbps', affirme-t-on chez l'opérateur.'Les gens qui ne jugent pas encore la 5G nécessaire ou qui préfèrent attendre que la couverture réseautique soit plus complète, n'ont aucun souci à se faire', assure BASE par la voix de son vice-président Gérald Demortier. 'Ils peuvent sans problème continuer d'utiliser le réseau 4G et doivent savoir que nous poursuivons nos investissements en vue de leur proposer le meilleur réseau mobile possible.'Fin mars déjà, le concurrent Proximus avait annoncé qu'il donnerait à ses clients un accès gratuit jusqu'au 30 juin à son réseau 5G.