Bart Steukers devient le nouveau CEO de la fédération technologique Agoria. D'ici un an, il succédera à Marc Lambotte, qui prend sa retraite.

L'actuel grand patron Marc Lambotte prendra sa retraite le 1er avril 2021. Mais pour permettre une transition en douceur dans les circonstances actuelles, le conseil d'administration d'Agoria a déjà nommé son successeur.

Le choix s'est porté sur Bart Steukers, 58 ans, et n'a rien de surprenant. Celui-ci travaille en effet chez Agoria depuis 2016 en tant que Directeur de Context, dont il a défini le cap des activités dans l'industrie numérique et manufacturière. En même temps, il a façonné le centre d'études et coordonné la défense des intérêts.

Avant de rejoindre Agoria, Bart Steukers a travaillé pendant onze ans chez Unisys où, les dernières années, il était directeur général pour l'Europe continentale. Précédemment, il avait travaillé dix-huit ans chez IBM comme responsable de secteur pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Bart Steukers est ingénieur commercial de formation (KU Leuven) et titulaire d'un MBA à l'UCL.

En outre, il siège dans divers conseils d'administration, dont LSEC, Digitaleurope et la Belgian Cyber Security Coalition. Il est également membre du jury des Data News Awards for Excellence, qui seront remis (virtuellement) en septembre.

Bien que Marc Lambotte prenne officiellement sa retraite, l'actuel CEO d'Agoria déclare que ce n'est pas la fin de sa carrière. Il continuera en effet de travailler comme indépendant.

"Ce n'est pas facile de succéder à Marc. Il laisse derrière lui une organisation très solide et saine. Il est également très fort en termes de communication. C'est un honneur de pouvoir apprendre de lui et de suivre ses traces", a déclaré Bart Steukers dans un communiqué.

