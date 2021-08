Barracuda Networks a nommé Hatem Naguib au poste de Chief Executive Officer et de membre du conseil d'administration.

Hatem Naguib succède à William BJ Jenkins, qui était CEO de Barracuda depuis novembre 2012. Jenkins continuera de siéger au sein du conseil d'administration. Naguib fut jusqu'en décembre 2018 Chief Operating Officer de Barracuda.

'Barracuda se positionne plus nettement que jamais en vue de tirer parti des opportunités qui se présentent à elle. Nos chiffres de vente croissent mois après mois', déclare le nouveau directeur. Il envisage aussi une forte progression du nombre de clients multi-produits utilisant Zero Trust Access, 'cloud-to-cloud back-up', 'webapplication-firewalls' et les solutions CloudGen-firewall de Barracuda.

Hatem Naguib succède à William BJ Jenkins, qui était CEO de Barracuda depuis novembre 2012. Jenkins continuera de siéger au sein du conseil d'administration. Naguib fut jusqu'en décembre 2018 Chief Operating Officer de Barracuda.'Barracuda se positionne plus nettement que jamais en vue de tirer parti des opportunités qui se présentent à elle. Nos chiffres de vente croissent mois après mois', déclare le nouveau directeur. Il envisage aussi une forte progression du nombre de clients multi-produits utilisant Zero Trust Access, 'cloud-to-cloud back-up', 'webapplication-firewalls' et les solutions CloudGen-firewall de Barracuda.