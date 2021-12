L'action du spécialiste courtraisien de l'imagerie Barco perdait 8% mercredi matin sur la Bourse de Bruxelles. L'entreprise a annoncé mardi soir des bénéfices en deçà des prévisions.

Les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des frais de courtage et des coûts logistiques pèsent sur l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de cette année, a déclaré la société technologique de Flandre occidentale.

Le chiffre d'affaires reste conforme aux attentes, mais l'Ebitda pour cette année devrait se situer entre 56 et 60 millions d'euros. Barco a appliqué des augmentations de prix dans son portefeuille et dans toutes les régions. L'entreprise s'attend dès lors à ce que ces augmentations de prix soutiennent la marge bénéficiaire brute au cours du premier semestre 2022.

