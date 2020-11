Les attaques au rançongiciel n'ont pas de pitié. Mattel, l'entreprise à l'initiative des poupées Barbie, en a en effet été la victime elle aussi.

L'attaque remonte au 28 juillet déjà, mais le spécialiste des jouets Mattel ne révèle que maintenant dans des documents boursiers adressés au régulateur américain SEC qu'il a été touché.

L'entreprise ne fournit guère de détails. Elle ne précise ni quel rançongiciel ('ransomware') a été utilisé, ni comment elle a pu réparer les dommages. Il semble cependant qu'un certain nombre de ses ordinateurs aient été cryptés. 'Mattel a réussi à limiter l'impact de l'attaque et même si certains processus professionnels ont été touchés, l'entreprise a pu relancer ses activités.'

'Une recherche 'forensique' de l'incident a conclu qu'aucune donnée sensible de détaillants clients, de fournisseurs, de clients finaux ou d'employés n'a pris la clé des champs. Il n'y a pas eu non plus d'impact matériel sur les opérations ou sur la situation financière de l'entreprise suite à cet incident.'

Mattel est surtout connue pour être l'entreprise à l'initiative des poupées Barbie mondialement connues. Dans sa gamme, on trouve également les marques Hot Wheels et Fisher-Price.

L'attaque remonte au 28 juillet déjà, mais le spécialiste des jouets Mattel ne révèle que maintenant dans des documents boursiers adressés au régulateur américain SEC qu'il a été touché.L'entreprise ne fournit guère de détails. Elle ne précise ni quel rançongiciel ('ransomware') a été utilisé, ni comment elle a pu réparer les dommages. Il semble cependant qu'un certain nombre de ses ordinateurs aient été cryptés. 'Mattel a réussi à limiter l'impact de l'attaque et même si certains processus professionnels ont été touchés, l'entreprise a pu relancer ses activités.''Une recherche 'forensique' de l'incident a conclu qu'aucune donnée sensible de détaillants clients, de fournisseurs, de clients finaux ou d'employés n'a pris la clé des champs. Il n'y a pas eu non plus d'impact matériel sur les opérations ou sur la situation financière de l'entreprise suite à cet incident.'Mattel est surtout connue pour être l'entreprise à l'initiative des poupées Barbie mondialement connues. Dans sa gamme, on trouve également les marques Hot Wheels et Fisher-Price.