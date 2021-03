Fin de ce mois, les utilisateurs de l'appli Android 'Payconiq by Bancontact' ne pourront plus payer sans contact via la puce NFC de leur smartphone. La fonctionnalité 'Tap&Pay' va disparaître.

Tout utilisateur effectuant des paiements sans contact au moyen de la puce NFC de son smartphone Android, ne pourra plus le faire avec l'appli 'Payconiq by Bancontact' à partir de la fin de ce mois. L'entreprise va en effet supprimer la fonctionnalité 'Tap&Pay' sur les smartphones Android. Cette possibilité de paiement sans contact n'est du reste pas proposée sur les appareils iOS à cause des limites (techniques) imposées par Apple. La firme de paiements signale à présent préparer une alternative permettant de payer sans contact tant sur Android que sur iOS. On ne sait cependant pas quand cette alternative sortira.

'A peine utilisée'

Bancontact Payconiq Company affirme avoir pris cette décision 'pour garantir la stabilité et la rapidité de l'appli Payconiq by Bancontact chez tous les utilisateurs'. 'L'impact de Tap&Pay sur la fonctionnalité de l'appli était trop important, surtout du fait que cette possibilité était à peine utilisée', selon la porte-parole Lotta de Meulenaere. 'L'année dernière, à peine 1,5 pour cent de l'ensemble des utilisateurs a effectué au moins un paiement avec Tap&Pay. Parmi tous les utilisateurs Android, il est question de 5 pour cent. La forte hausse des paiements sans contact enregistrée l'année passée n'a donc pas concerné Tap&Pay, mais bien les paiements par codes QR et évidemment aussi les cartes de banque sans contact', explique de Meulenaere. Quasiment 42 pour cent de l'ensemble des paiements au moyen des cartes Bancontact s'effectuent aujourd'hui sans contact.

Il existe des alternatives

Quiconque souhaite continuer de payer sans contact avec son smartphone après la fin mars - ce qui est pratique par exemple, lorsqu'une fois arrivé à la caisse, vous constatez que vous n'avez pas votre carte de banque sur vous - devra donc rechercher une alternative. Or il existe bel et bien des alternatives, mais cela varie d'une banque à l'autre. Certaines d'entre elles telles Belfius et CBC proposent les paiements sans contact au moyen de leur propre appli, alors que d'autres telles BNP Paribas Fortis misent pour cette fonctionnalité plutôt sur Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay.

