Balta Group engage un nouveau CIO

Luc Brouwers est le nouveau Chief Information Officer de Balta Group. Balta est un producteur et fournisseur mondial de revêtements de sol en textile, dont le siège se trouve à Sint-Baafs-Vijve (Flandre Occidentale).

Balta Group a recruté Luc Brouwers en tant que nouveau CIO. Brouwers est très expérimenté notamment en gestion d'implémentations SAP complexes. Son arrivée n'est pas le fruit du hasard, puisque Balta Group envisage plusieurs projets axés sur SAP. Son expérience, il l'a acquise notamment chez CSC (aujourd'hui DXC Technology, ndlr) et comme 'partner' chez Deloitte Consulting.

Luc Brouwers fut aussi pendant quasiment trois ans Director Financial Services Sector & Government Benelux chez Altran. Dans cette fonction, il était en charge de la vente et de la livraison à de grandes banques et institutions européennes. Avant cela encore, il travailla durant quasiment 7 ans chez Atos Consulting Belgium en qualité de Managing Director. Ce fut du reste lui qui fit décoller Atos Consulting dans notre pays en 2006 et qu'il fit progresser jusqu'à devenir une entreprise de consultance rentable. Son expérience de CIO, Luc Brouwers l'a acquise notamment chez Ideal Standard International. Au sein de l'association réseautique CIONET, il fut en outre activement impliqué en sa qualité de Business Development Manager.

Balta Group compte 4.000 collaborateurs au niveau mondial et produit entre autres des tapis à usage tant résidentiel que commercial, ainsi que des produits textiles pour les secteurs de la construction, du géotextile, de l'automobile, de l'imprimerie et des salons. Balta Home (carpettes pour l'intérieur et l'extérieur) est le numéro un du marché européen et le numéro 2 du marché mondial. Outre des sites de production situés à Avelgem, Sint-Baafs-Vijve et Waregem, l'entreprise en dispose aussi de deux en Turquie (Uşak).