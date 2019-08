Baidu dépasse Google sur le marché des haut-parleurs intelligents

Désormais, Baidu est le deuxième plus grand fabricant de haut-parleurs intelligents dans le monde. Grâce à d'énormes ventes dans son pays, l'entreprise a rejoint et dépassé Google. Amazon est et reste le numéro un du marché, selon l'analyste Canalys.

Un collaborateur de la sécurité lors de la session d'ouverture de la conférence AI annuelle de Baidu organisée à Beijing le 3 juillet 2019. © Reuters