L'entreprise b-inside de Waregem rachète G&T Services, établie elle aussi dans cette ville. Il s'agit là du troisième rachat en trois ans pour b-inside.

b-inside existe depuis 1997 et se focalise surtout sur des solutions ERP sur mesure, spécifiquement pour les secteurs du textile et de la distribution. En 2018 déjà, elle avait repris CBM Moerman établie à Waregem et l'année dernière, elle avait absorbé Inside Parts installée à Wevelgem.

A présent, l'entreprise intègre donc G&T Services de Waregem. Cette firme existe depuis 1999 et propose du support IT aux PME, en se concentrant surtout sur des services, applis et applications web dans le nuage.

Suite à ce rachat, tous les clients, mais aussi le personnel et le directeur de G&T Services sont repris par b-inside.

b-inside existe depuis 1997 et se focalise surtout sur des solutions ERP sur mesure, spécifiquement pour les secteurs du textile et de la distribution. En 2018 déjà, elle avait repris CBM Moerman établie à Waregem et l'année dernière, elle avait absorbé Inside Parts installée à Wevelgem.A présent, l'entreprise intègre donc G&T Services de Waregem. Cette firme existe depuis 1999 et propose du support IT aux PME, en se concentrant surtout sur des services, applis et applications web dans le nuage.Suite à ce rachat, tous les clients, mais aussi le personnel et le directeur de G&T Services sont repris par b-inside.