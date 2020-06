SAS a conclu un partenariat encore plus solide avec Microsoft. Cette dernière devient ainsi le principal fournisseur 'cloud' du nuage SAS.

Le duo collabore depuis assez longtemps déjà à propos notamment de Dynamics 365, Microsoft 365 et Power Platform. Sur le SAS Global Forum virtuel, les deux entreprises annoncent maintenant que leur partenariat va être étendu.

"La collaboration avec Microsoft offre aux clients une transition impeccable vers le nuage en vue de proposer un accès à la fois plus rapide, plus puissant et plus simple aux solutions de SAS et permettant la prise de décisions fiables au moyen d'une analytique accessible à tout un chacun, quel que soit le niveau de compétence", affirme le CTO et COO Oliver Schabenberger.

Concrètement, les produits analytiques et les solutions spécifiques pour l'industrie de SAS seront disponibles dans Azure, et ce dernier devient à son tour le principal fournisseur 'cloud' de SAS. Il nous faut cependant faire observer ici que SAS collabore également avec AWS, le plus grand acteur 'cloud' au monde.

Ce type de collaboration signifie que les deux entreprises coopéreront en vue de déployer rapidement les solutions de SAS sur Azure et d'intégrer la gamme de produits de SAS dans l'Azure Marketplace.

Le duo collaborera aussi en matière de solutions spécifiques pour les clients étroitement concernés par les services de SAS dans divers secteurs. Un exemple: une combinaison de la plate-forme IoT Azure avec l'analytique IoT 'edge-to-cloud' et AI de SAS.

