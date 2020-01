Le groupe IT constitué autour d'Axxes rachète Euricom, une entreprise de NTT Ltd. La direction d'Euricom restera à son poste, et les deux firmes continueront d'opérer de manière autonome.

Axxes fournit des services de consultance IT en matière de développement de logiciels, de tests software et d'ingénierie systèmes. De son côté, Euricom développe des logiciels sur mesure en .NET et JavaScript. L'entreprise avait été reprise en 2004 par Dimension Data, qui fut elle-même par la suite intégrée au groupe télécom japonais NTT.

Ce rachat s'inscrit, selon Axxes, dans la stratégie de l'entreprise d'exercer un impact auprès de la clientèle avec des experts IT de formation supérieure. "Grâce à la longue expérience et aux compétences d'Euricom, nos consultants pourront proposer les projets les plus innovants", affirme Benjamin Goesaert, Managing Director chez Axxes.

Ces dix dernières années, Axxes a enregistré une croissance organique de 15 à 20 pour cent. En raison de la numérisation croissante, l'entreprise s'est sentie obligée d'acquérir la connaissance adéquate dans différents domaines. Pour répondre à cette demande, le groupe entend accélérer sa croissance en effectuant des rachats ciblés en Belgique et plus tard aux Pays-Bas.

Euricom occupe 70 ingénieurs software se focalisant sur les technologies Microsoft et JavaScript, des profils qui, selon l'entreprise, cadrent avec les domaines de connaissance d'Axxes. Suite au rachat, le groupe se composera d'une équipe de 450 experts et réalisera un chiffre d'affaires de quasiment 50 millions d'euros, ce qui en fera l'une des plus importantes entreprises de consultance IT de Belgique.

Axxes a en outre annoncé que le groupe recherche cette année encore 50 nouveaux collaborateurs IT.

