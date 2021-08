AWS introduit deux outils en ligne permettant aux clients de juger si leur service AWS implique un transfert de données.

A l'aide du nouveau 'Privacy Features for AWS Services', les clients peuvent déterminer si leur utilisation d'un service AWS individuel inclut le transfert de données personnelles (celles qu'ils ont déposées sur leur compte AWS).

Avec cette information, les clients peuvent choisir l'action qui convient pour leurs applications, comme l'annulation du transfert de données ou la notification publique ad hoc du transfert de la transparence de l'utilisateur final, selon AWS.

Le respect de la législation européenne en matière de protection des données est d'une importance cruciale pour les centaines de milliers de clients d'Amazon Web Services (AWS). Beaucoup d'entre eux doivent satisfaire à la réglementation européenne sur les données (AVG ou GDPR), qui garantit le droit fondamental des individus en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles.

En février, AWS annonçait en faire encore plus en faveur de la protection des données des clients, par exemple en s'opposant aux requêtes de maintien de l'ordre liées aux données de clients enfreignant la réglementation de l'UE.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

