La branche 'cloud' du géant de l'e-commerce Amazon s'attend à ce que les clients tentent de faire des économies ces prochains mois. En outre, les coûts en hausse de l'énergie n'arrangent pas du tout AWS.

La mise en garde a été lancée après la présentation des résultats financiers de l'entreprise pour le troisième trimestre. Amazon Web Services a pu faire valoir une croissance de revenus de 27,5%. C'est beaucoup certes, mais cela représente néanmoins la progression annuelle la plus faible présentée par l'entreprise depuis qu'elle a commencé à publier ses chiffres en 2014. En tout, AWS enregistre un chiffre d'affaires de quelque 20,5 milliards de dollars.

Dans un entretien avec des analystes, Brian Olsavsky, le CFO d'Amazon, attribue le ralentissement de la croissance aux actuelles 'incertitudes macro-économiques', qui incitent les clients d'AWS à effectuer des économies là où c'est possible. Ces incertitudes sont révélatrices entre autres des coûts énergétiques croissants et d'une hausse de l'inflation. Pour le géant du 'cloud', le coût de l'électricité en interne est également un facteur aggravant. Olsavsky signale que ce coût a doublé ces dernières années.

Il y a donc un ralentissement des affaires, mais AWS demeure malgré tout une entreprise particulièrement rentable et en croissance. Elle possède actuellement (selon l'agence financière Statistica) une part de 33% sur le gigantesque marché des services de le nuage. Sur la plan de la croissance, la filiale AWS fait du reste mieux que sa société-mère Amazon elle-même. Le géant technologique a en effet annoncé pour le troisième trimestre des rentrées d'un montant de 127,1 milliards de dollars, ce qui représente une progression annuelle de 15%.

La mise en garde a été lancée après la présentation des résultats financiers de l'entreprise pour le troisième trimestre. Amazon Web Services a pu faire valoir une croissance de revenus de 27,5%. C'est beaucoup certes, mais cela représente néanmoins la progression annuelle la plus faible présentée par l'entreprise depuis qu'elle a commencé à publier ses chiffres en 2014. En tout, AWS enregistre un chiffre d'affaires de quelque 20,5 milliards de dollars.Dans un entretien avec des analystes, Brian Olsavsky, le CFO d'Amazon, attribue le ralentissement de la croissance aux actuelles 'incertitudes macro-économiques', qui incitent les clients d'AWS à effectuer des économies là où c'est possible. Ces incertitudes sont révélatrices entre autres des coûts énergétiques croissants et d'une hausse de l'inflation. Pour le géant du 'cloud', le coût de l'électricité en interne est également un facteur aggravant. Olsavsky signale que ce coût a doublé ces dernières années.Il y a donc un ralentissement des affaires, mais AWS demeure malgré tout une entreprise particulièrement rentable et en croissance. Elle possède actuellement (selon l'agence financière Statistica) une part de 33% sur le gigantesque marché des services de le nuage. Sur la plan de la croissance, la filiale AWS fait du reste mieux que sa société-mère Amazon elle-même. Le géant technologique a en effet annoncé pour le troisième trimestre des rentrées d'un montant de 127,1 milliards de dollars, ce qui représente une progression annuelle de 15%.