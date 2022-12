Amazon Web Services a présenté ses nouvelles puces Graviton3E. Ces puces spécialisées devraient fonctionner plus rapidement et plus efficacement dans les vastes centres de données du géant du cloud.

Les puces standard seules ne suffisent plus pour Amazon Web Services. La société à l'initiative de l'un des plus grands services cloud au monde a lancé une nouvelle puce, la Graviton3E. C'est un processeur adapté aux 'calculs hautes performances', le type de traitement de données qu'on retrouve également dans les superordinateurs. L'intention est que la puce soit en mesure d'exécuter certaines applications gourmandes en données de manière à la fois meilleure et plus efficace. AWS prend ainsi le sillage d'Intel et d'AMD, qui ont déjà adapté des processeurs pour certaines applications professionnelles et d'autres utilisées dans la recherche scientifique.

Les entreprises adaptent leurs puces à des charges de travail spécifiques depuis un certain temps. Pensez, par exemple, aux puces que Google utilise dans ses centres de données, ou aux processeurs spécialement conçus pour mieux gérer la formation à l'intelligence artificielle. Il existe désormais également des puces pour les applications très exigeantes en traitement de données. Citons par exemple la production de modèles météorologiques étendus. Cela signifie principalement que la personne qui achète ces services, doit faire plus attention aux puces choisies.

